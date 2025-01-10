Названа причина вымирания древних кенгуру

Science: Древние кенгуру вымерли из-за людей, а не климатических изменений

Австралийские ученые назвали наиболее вероятную причину исчезновения древних кенгуру. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Согласно ранее общепринятой теории, древние короткомордые кенгуру, или стенурины, вымерли из-за изменений климата — животные не смогли приспособиться к новому рациону питания. Однако анализ микростирания зубов показал, что основной причиной их исчезновения могут быть контакты с людьми.

Стенурины вымерли около 40 тысяч лет назад. Ученые Университета Флиндерса и Музея художественной галереи Северной территории (Австралия) заявили, что в питании кенгуру являются универсалами и могут легко приспосабливаться к новой пище. «Гибкость рациона, вероятно, сыграла ключевую роль в их устойчивости к прошлым изменениям климата», — отметил доктор Сэм Арман. Таким образом, специалисты опровергли, что климат мог иметь решающее значение в исчезновении целого вида.

В ходе исследования команда ученых сравнила рационы 12 вымерших видов с рационами 17 современных видов. Оказалось, что представители почти всех видов могли употреблять в пищу различные кустарники и травы. Их рацион включал в том числе и легкодоступные продукты, которые широко встречались и после глобального изменения климата.

Специалисты подытожили, что климатические изменения в конце плейстоцена вряд ли были основным фактором их исчезновения. Вместо того их могли истребить люди в ходе охоты.

В конце 2024-го международная группа ученых назвала столкновение астероида с Землей основной причиной вымирания динозавров. Они отметили, что извержения вулканов в Индии оказало влияние на климат, но оно было недостаточным, чтобы привести к уничтожению животных.