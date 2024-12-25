Раскрыта главная причина вымирания динозавров

Science Advances: астероид стал главной причиной вымирания динозавров на Земле

Международная группа ученых назвала столкновение астероида с Землей основной причиной вымирания динозавров. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Климатологи из Утрехтского университета (Нидерланды) и Манчестерского университета (Великобритания) заметили, что в науке сложился консенсус относительно явлений, уничтоживших динозавров на Земле — падение астероида и массивные извержения вулканов. Однако специалисты полагают, что главной причиной вымирания древних животных является столкновение астероида с планетой.

Ученые заявили, что хотя извержения вулканов в Индии оказали явное влияние на глобальный климат, они не могли стать причиной массового вымирания динозавров. Специалисты проанализировали данные изучения ископаемых молекул с древних торфяников на территории США и раскрыли информацию о климате того времени.

В исследовании говорится, что крупное извержение вулкана произошло примерно за 30 тысяч лет до падения метеорита, совпав с похолоданием климата как минимум на пять градусов. Похолодание было результатом выбросов вулканической серы, блокирующих солнечный свет. Примерно за 20 тысяч лет до падения метеорита температура на Земле стабилизировалась и вернулась к значениям до начала вулканических извержений.

«Падение астероида вызвало цепочку катастроф, включая лесные пожары, землетрясения, цунами», — заметил климатолог Родри Джерретт из Манчестерского университета. По его словам, «финальный удар» по динозаврам нанес, конечно же, астероид, а не извержение вулканов.

В октябре шотландские ученые рассказали, что уничтоживший динозавров астероид оказался не единственным. Они обнаружили подводный кратер у побережья Гвинеи в Западной Африке, который образовался после удара крупного астероида 65-67 миллионов лет назад.