Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 10 января 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о неприятном побочном эффекте курения

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Уролог Игорь Орлов предупредил мужчин о негативном влиянии курения на интимную сферу жизни. Его слова цитирует Пятый канал.

По словам Орлова, урологические заболевания, включая рак мочевого пузыря, часто появляются именно у курильщиков. «Канцерогены, попадающие в организм через курение, выводятся из него через мочевую систему, что повышает риск развития рака в этих органах», — объяснил он.

Орлов добавил, что отказаться от никотина следует и при диагностированном заболевании, чтобы предотвратить возможные рецидивы. «Да, может быть, это уже не поможет. Может быть, уже диагноз стоит, но при этом мы должны порекомендовать, потому что мы знаем, что это — провоцирующий фактор», — подчеркнул врач, добавив, что даже при активном и успешном лечении воздействие никотина может «обнулить» результаты терапии.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Ранее уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников поставил точку в вопросе о нормальном количестве половых актов. Частота занятий сексом зависит исключительно от темперамента и желания партнеров, считает эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС. О чем говорится в документе?

      Чтец по губам раскрыл тему оживленной беседы Трампа и Обамы на похоронах Картера

      Премьер Италии дала обещание Зеленскому по переговорам

      Озвучена причина смерти известного московского ресторатора

      25-летняя учительница английского языка изнасиловала школьника

      Мужчин предупредили о неприятном побочном эффекте курения

      Президент Литвы высказался о Калининградской области

      Бывший президент Уругвая отказался от борьбы с раком и попрощался с народом

      Завод загорелся вблизи новой станции метро в Петербурге

      В Шереметьево задержали дебошира за ложные угрозы взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше