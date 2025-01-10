Мужчин предупредили о неприятном побочном эффекте курения

Уролог Игорь Орлов предупредил мужчин о негативном влиянии курения на интимную сферу жизни. Его слова цитирует Пятый канал.

По словам Орлова, урологические заболевания, включая рак мочевого пузыря, часто появляются именно у курильщиков. «Канцерогены, попадающие в организм через курение, выводятся из него через мочевую систему, что повышает риск развития рака в этих органах», — объяснил он.

Орлов добавил, что отказаться от никотина следует и при диагностированном заболевании, чтобы предотвратить возможные рецидивы. «Да, может быть, это уже не поможет. Может быть, уже диагноз стоит, но при этом мы должны порекомендовать, потому что мы знаем, что это — провоцирующий фактор», — подчеркнул врач, добавив, что даже при активном и успешном лечении воздействие никотина может «обнулить» результаты терапии.

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