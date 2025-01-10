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03:30, 10 января 2025Из жизни

Мужчина подрался с медвежонком ради спасения собаки

People: В США мужчина пнул медвежонка и спас свою собаку
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Simon Hurry / Unsplash

В американском штате Флорида мужчина подрался с медвежонком, который набросился на его собаку, и спас ее. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в конце декабря. Житель города Орандж-Сити Блейк Спраут открыл входную дверь, чтобы выпустить собак, и только после это заметил, что у него во дворе находится медведица с тремя медвежатами-подростками.

Один медвежонок схватил его собаку по кличке Карен. После этого Спраут бросился на помощь. Он подбежал к хищнику и пнул его. Тот бросил собаку, напал на него и укусил за живот.

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После этого медведи убежали, а Спраута доставили в больницу, где наложили швы. Карен отвезли к ветеринару, так как она получила легкие травмы. Американцу также пришлось сделать уколы от бешенства. Сейчас он идет на поправку.

После происшествия представители властей установили в районе ловушки и вскоре поймали медведицу с медвежатами. Их вывезли за черту города и отпустили подальше от жилья. Жителей Орандж-Сити попросили не оставлять на улице мусор и пищевые отходы, так как они привлекают медведей.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина вернулся домой и обнаружил там медведя. Зверь забрался в помещение и уснул под столом.

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