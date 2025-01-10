На Украине обратились к властям США с одним вопросом на фоне пожаров в Калифорнии

Журналистка Панченко спросила у Блинкена о реакции Калифорнии на помощь Киеву

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с вопросом о реакции жителей Калифорнии на помощь Киеву на фоне пожаров в штате. Об этом она написала на странице в соцсети X.

Блинкен сообщил в соцсети, что власти США выделят Украине оружие и военное оборудование на сумму 500 миллионов долларов.

«Как жители Калифорнии отреагировали на очередной транш денег на военный конфликт?» — ответила одним вопросом на публикацию Блинкена Панченко.

Ранее журналист Чей Боуз выступил с критикой президента США Джо Байдена из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Он заявил, что Байден отправляет миллиарды долларов Киеву, пока его страна горит.

Американская компания AccuWeather, делающая прогнозы погоды, оценила общий ущерб от лесных пожаров в Калифорнии. По их данным, он составит 135-150 миллиардов долларов.