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10:32, 10 января 2025Интернет и СМИ

На Украине обратились к властям США с одним вопросом на фоне пожаров в Калифорнии

Журналистка Панченко спросила у Блинкена о реакции Калифорнии на помощь Киеву
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с вопросом о реакции жителей Калифорнии на помощь Киеву на фоне пожаров в штате. Об этом она написала на странице в соцсети X.

Блинкен сообщил в соцсети, что власти США выделят Украине оружие и военное оборудование на сумму 500 миллионов долларов.

«Как жители Калифорнии отреагировали на очередной транш денег на военный конфликт?» — ответила одним вопросом на публикацию Блинкена Панченко.

Ранее журналист Чей Боуз выступил с критикой президента США Джо Байдена из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Он заявил, что Байден отправляет миллиарды долларов Киеву, пока его страна горит.

Американская компания AccuWeather, делающая прогнозы погоды, оценила общий ущерб от лесных пожаров в Калифорнии. По их данным, он составит 135-150 миллиардов долларов.

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