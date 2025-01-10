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10:27, 10 января 2025Забота о себе

Названа неочевидная причина зацикливания на плохих мыслях

Эндокринолог Павлова: Недосып вынуждает людей зацикливаться на плохих мыслях
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что недосып вынуждает людей зацикливаться на плохих мыслях, что особо вредит людям с тревожностью, стрессовым расстройством и другими отклонениями в психическом состоянии. Неочевидную причину зацикливания на негативе врач назвала в своем Telegram-канале.

Плохой сон нарушает работу мозга, провоцируя постоянное прокручивание в голове неприятных мыслей, что мешает сосредоточиться на повседневных делах, объяснила Павлова. «Если вы мало спите, то страдают области мозга, ответственные за извлечение и притупление ненужных и потенциально опасных воспоминаний», — предупредила врач. По ее словам, качественный восьмичасовой сон способен восстановить ментальное здоровье и избавить от навязчивых мыслей.

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Ранее Павлова назвала неожиданный способ замедлить старение. По ее мнению, люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее тех, кто этого не делает.

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