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04:31, 10 января 2025Ценности

Непристойные фото Ким Кардашьян у новогодней елки разочаровали фанатов

Мария Винар

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда поделилась снимками с фотосессии и разочаровала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя предпринимательница запечатлена в облегающих лосиных, чулках, частично оголяющем грудь бюстгальтере и расстегнутой голубой кофте. На некоторых фото бизнесвумен позировала у новогодней елки, встав при этом на четвереньки.

Поклонники не оценили съемку Кардашьян и посчитали ее непристойной. «Пожалуйста, не выкладывай больше ничего подобного», «Ким, что это такое?», «Это смотрится жутко», «Сцены из фильма ужасов», «Богохульство! Нельзя показывать такие фото», — возмущались они.

В декабре прошлого года дочь Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста смутила пользователей сети внешним видом на видео с рождественской вечеринки.

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