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10:10, 10 января 2025Наука и техника

Tesla представила новый электрокар

Tesla анонсировала в Китае электрокар Model Y с запасом хода 719 километров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Tesla

Корпорация Tesla представила обновленную версию автомобиля Model Y. Об этом сообщается на китайском сайте компании.

Модель получила обновленный кузов — так, инженеры заменили классические фары на светодиодную полосу и добавили спойлер в задней части автомобиля. Отличительной особенностью Model Y стал увеличенный запас хода — до 719 километров. Ранняя версия электрокара могла проехать максимум 688 километров на одном заряде батареи.

Машина имеет 20-дюймовые колеса и может разогнаться до 100 километров в час за 4,3 секунды. В передней части кузова анонсированного электрокара разместили дополнительную камеру — для работы автопилота и ассистента парковки.

В салоне Model Y сохранилось обычное рулевое колесо, хотя некоторые новые модели Tesla — например, Cybertruck — получили штурвал. Также автомобиль не имеет кнопок указателей поворота: вместо них расположили классический подрулевой переключатель. Также в Tesla рассказали, что машина имеет новые эргономичные кресла для водителя и пассажиров, более прочные стекла и дополнительный экран для заднего ряда.

Стоимость стартовой модели составит 263 500 юаней, или около 3,7 миллионов рублей. Предыдущую версию Model Y оценивали на 5 процентов дешевле.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что полноценный автопилот появится в автомобилях его компании уже в 2025 году. При этом компания не имеет разрешения на тестирование полностью беспилотных машин на дорогах общего пользования.

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