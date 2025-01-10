Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:11, 10 января 2025Россия

Озвучена причина смерти известного московского ресторатора

Shot: Причиной смерти 53-летнего ресторатора Гусева стала остановка сердца
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев ушел из жизни в возрасте 53 лет. Причиной стала остановка сердца, ее озвучил Telegram-канал Shot.

До этого ресторанный обозреватель Мария Лобанова в своем Telegram также упоминала, что у Гусева были проблемы с сердцем.

«Друзья говорят — стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице. Как обычно бывает у сильных мужчин- чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу. Какая ужасная потеря», — написала Лобанова.

Гусев известен такими заведениями, как «Золотой» и «Павильон» на Патриарших прудах. В 2012 году он стал лауреатом премии «Человек года» в номинации «Ресторатор года». Он также водил дружбу с российскими звездами, в их числе — Надежда Оболенская и Филипп Киркоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС. О чем говорится в документе?

      Чтец по губам раскрыл тему оживленной беседы Трампа и Обамы на похоронах Картера

      Премьер Италии дала обещание Зеленскому по переговорам

      Озвучена причина смерти известного московского ресторатора

      25-летняя учительница английского языка изнасиловала школьника

      Мужчин предупредили о неприятном побочном эффекте курения

      Президент Литвы высказался о Калининградской области

      Бывший президент Уругвая отказался от борьбы с раком и попрощался с народом

      Завод загорелся вблизи новой станции метро в Петербурге

      В Шереметьево задержали дебошира за ложные угрозы взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше