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12:39, 10 января 2025Экономика

Планы Байдена назвали вредными для США

Nvidia: Ограничения администрации Байдена на экспорт чипов для ИИ навредят США
Вячеслав Агапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Планы администрации уходящего президента США Джо Байдена ужесточить ограничения экспорта чипов для искусственного интеллекта (ИИ) навредят США. Последствия для экономики страны назвал вице-президент Nvidia Нед Финкл, его цитирует РБК.

По мнению топ-менеджера, чрезмерные ограничения затронут весь мир, при этом не способствуя обеспечению национальной безопасности, а скорее подталкивая мир к альтернативным технологиям».

«Администрации Байдена нет смысла контролировать повседневные компьютеры центров обработки данных и технологии, которые уже используются в игровых ПК по всему миру, замаскировав это под антикитайский шаг», — пояснил Финкл.

Политика Байдена нанесет вред экономике США, отбросит страну назад и «сыграет на руку противникам» Вашингтона, убежден представитель Nvidia. Ранее Вашингтон ограничил возможности американских производителей чипов Nvidia и AMD поставлять передовые процессоры в Китай и Россию, чтобы не дать им получить доступ к передовым технологиям

Nvidia уже попала под перекрестный огонь в так называемой войне чипов между США и Китаем. В конце 2024 года Вашингтон в попытках ограничить развитие полупроводниковой отрасли КНР и замедлить ее ИИ-разработки запретил экспорт компонентов для соответствующих технологий еще 140 китайским компаниям. В ответ Пекин закрыл возможность поставок в обратном направлении галлия, германия и сурьмы, что привело к падению стоимость акций Nvidia.

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