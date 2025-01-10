Планы Байдена назвали вредными для США

Nvidia: Ограничения администрации Байдена на экспорт чипов для ИИ навредят США

Планы администрации уходящего президента США Джо Байдена ужесточить ограничения экспорта чипов для искусственного интеллекта (ИИ) навредят США. Последствия для экономики страны назвал вице-президент Nvidia Нед Финкл, его цитирует РБК.

По мнению топ-менеджера, чрезмерные ограничения затронут весь мир, при этом не способствуя обеспечению национальной безопасности, а скорее подталкивая мир к альтернативным технологиям».

«Администрации Байдена нет смысла контролировать повседневные компьютеры центров обработки данных и технологии, которые уже используются в игровых ПК по всему миру, замаскировав это под антикитайский шаг», — пояснил Финкл.

Политика Байдена нанесет вред экономике США, отбросит страну назад и «сыграет на руку противникам» Вашингтона, убежден представитель Nvidia. Ранее Вашингтон ограничил возможности американских производителей чипов Nvidia и AMD поставлять передовые процессоры в Китай и Россию, чтобы не дать им получить доступ к передовым технологиям

Nvidia уже попала под перекрестный огонь в так называемой войне чипов между США и Китаем. В конце 2024 года Вашингтон в попытках ограничить развитие полупроводниковой отрасли КНР и замедлить ее ИИ-разработки запретил экспорт компонентов для соответствующих технологий еще 140 китайским компаниям. В ответ Пекин закрыл возможность поставок в обратном направлении галлия, германия и сурьмы, что привело к падению стоимость акций Nvidia.