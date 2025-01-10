После пожара на складе помогающего бойцам СВО фонда возбуждено дело по статье о теракте

В Выборге после пожара в пункте сбора помощи бойцам СВО возбудили дело о теракте

В Выборге после пожара на складе помогающего бойцам специальной военной операции (СВО) фонда «Выборгский рубеж» возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, на месте происшествия около шести часов утра был задержан местный школьник — ученик восьмого класса. Правоохранителям он рассказал, что он снимал последствия пожара за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. По его словам, видео он должен был передать 48-ленему местному жителю. После этого оперативники установили местонахождение мужчины, о котором рассказал школьник. Они пришли к нему домой и провели обыск. В результате был изъят его телефон, в котором силовики обнаружили фотографию с плакатом у мемориала Зимней войне.

В отношении мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве и дискредитации армии, а позже возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее сообщалось, что пожар в пункте сбора произошел рано утром в четверг, 9 января. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По словам очевидцев, перед возгоранием в районе проспекта Победы в российском городе были слышны звуки взрывов.