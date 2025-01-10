Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 10 января 2025Силовые структуры

Задержан снимавший горящий пункт сбора помощи бойцам СВО восьмиклассник

В Выборге пойман восьмиклассник, снимавший горящий пункт сбора помощи бойцам СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости После пожара на складе помогающего бойцам СВО фонда возбуждено дело по статье о теракте

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Выборге задержали восьмиклассника, который снимал на камеру горящий пункт сбора помощи бойцам специальной военной операции (СВО) фонда «Выборгский рубеж». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, школьника задержали около шести часов утра на месте происшествия. При задержании он рассказал, что снимал видео для некого 48-летнего местного жителя по имени Дмитрий за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Мужчина был задержан в своей квартире. Силовики провели обыск и изъяли принадлежащий ему телефон, в котором был обнаружен сомнительный политический контент.

Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

      Найдены руины дворца ветхозаветного царя Давида

      Задержанный боксер умер в отделе полиции в росcийском регионе

      США ударят по находящейся под контролем «Газпрома» сербской компании

      Нидерланды закупили для Украины снаряды на сумму более миллиарда евро

      Раскрыта правда о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

      Российским прокурорам поручили максимально погрузиться в новую цифровую эпоху

      Силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян

      В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

      В МИД Украины отреагировали на решение Трампа встретиться с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше