Задержан снимавший горящий пункт сбора помощи бойцам СВО восьмиклассник

В Выборге задержали восьмиклассника, который снимал на камеру горящий пункт сбора помощи бойцам специальной военной операции (СВО) фонда «Выборгский рубеж». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, школьника задержали около шести часов утра на месте происшествия. При задержании он рассказал, что снимал видео для некого 48-летнего местного жителя по имени Дмитрий за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Мужчина был задержан в своей квартире. Силовики провели обыск и изъяли принадлежащий ему телефон, в котором был обнаружен сомнительный политический контент.
Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.