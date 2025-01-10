Задержан снимавший горящий пункт сбора помощи бойцам СВО восьмиклассник

В Выборге пойман восьмиклассник, снимавший горящий пункт сбора помощи бойцам СВО

После пожара на складе помогающего бойцам СВО фонда возбуждено дело по статье о теракте

Начало событий в новости После пожара на складе помогающего бойцам СВО фонда возбуждено дело по статье о теракте

В Выборге задержали восьмиклассника, который снимал на камеру горящий пункт сбора помощи бойцам специальной военной операции (СВО) фонда «Выборгский рубеж». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, школьника задержали около шести часов утра на месте происшествия. При задержании он рассказал, что снимал видео для некого 48-летнего местного жителя по имени Дмитрий за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Мужчина был задержан в своей квартире. Силовики провели обыск и изъяли принадлежащий ему телефон, в котором был обнаружен сомнительный политический контент.

Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

