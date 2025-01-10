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09:41, 10 января 2025Россия

Появились подробности мощного пожара на курской птицефабрике

При пожаре на курской птицефабрике повреждения получили два корпуса
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Курской области в результате мощного пожара повреждения на птицефабрике «Куриное царство» получили два корпуса. Подробности о пожаре рассказали в пресс-службе группы «Черкизово», которой принадлежит предприятие, пишет РБК.

Повреждения получили корпуса, которые находятся на одной из семи площадок птицефабрики в Горшеченском районе. В одном из зданий в момент пожара находились птицы, однако работники фабрики были эвакуированы.

«Из сотрудников предприятия за медицинской помощью обратился один человек. Причины пожара устанавливаются», — сообщили в компании. Там заверили, что подразделения комплекса работают в штатном режиме.

Пожар в «Курином царстве» начался в четверг, 9 января. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров, пострадал один работник предприятия. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание электропроводки, однако специалисты пока окончательно не разобрались в произошедшем, уточнял врио главы региона Александр Хинштейн. Однако, по неофициальным данным, ВСУ пытались нанести удар по предприятию с помощью дронов.

В сети также появились кадры с места пожара. Очевидцы сняли на видео огромный столб дыма. Предприятие «Куриное царство» — один из лидеров рынка России по выпуску охлажденного и замороженного мяса птицы.

ЖЗЛ
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