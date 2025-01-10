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02:14, 10 января 2025Мир

Премьер Италии дала обещание Зеленскому по переговорам

Мелони пообещала Зеленскому обеспечить лучшие позиции на переговорах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить поддержку Киева и обеспечить лучшие позиции на мирных переговорах. Об этом говорится на сайте правительства Италии.

Отмечается, что переговоры Мелони и Зеленского продлились около часа. Ожидается, что в пятницу, 10 января, украинского лидера примет президент Италии Серджо Маттарелла.

Ранее Зеленский отчитался о ситуации на фронте перед министром обороны США Ллойдом Остином. Помимо этого, украинский глава поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева.

До того Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Во время встречи также присутствовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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