Премьер Италии дала обещание Зеленскому по переговорам

Мелони пообещала Зеленскому обеспечить лучшие позиции на переговорах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить поддержку Киева и обеспечить лучшие позиции на мирных переговорах. Об этом говорится на сайте правительства Италии.

Отмечается, что переговоры Мелони и Зеленского продлились около часа. Ожидается, что в пятницу, 10 января, украинского лидера примет президент Италии Серджо Маттарелла.

Ранее Зеленский отчитался о ситуации на фронте перед министром обороны США Ллойдом Остином. Помимо этого, украинский глава поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева.

До того Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Во время встречи также присутствовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.