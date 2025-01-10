Премьер Словакии поставил Украине ультиматум о продолжении помощи

Фицо пообещал заблокировать помощь Украине, если вопрос с газом не решится

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не решится. Его слова приводит РИА Новости.

«Если нам сообщат через три недели, что Украина все блокирует, я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем», — пообещал политик.

Фицо подчеркнул, что готов наложить вето на решение Европейского союза (ЕС) предоставить Киеву еще 50 миллиардов евро.

В декабре прошлого года другая европейская страна, Венгрия, наложила вето на решение ЕС выделить Украине 6,5 миллиарда евро помощи из Европейского фонда мира.