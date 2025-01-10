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11:19, 10 января 2025Россия

Россиянина лишили прав после имитации выдоха в алкотестер

В России суд признал имитацию выдоха в алкотестер отказом от освидетельствования
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Верховный суд России признал имитацию выдоха в алкотестер отказом от освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщают «Известия».

Как пишет издание, случай с симуляцией выдоха произошел в Архангельской области. По словам остановивших водителя сотрудников Госавтоинспекции, от россиянина исходил характерный запах алкоголя, но он отказался проходить тестирование на месте и потребовал провести медицинское освидетельствование у врачей-наркологов.

При этом в наркодиспансере провести контроль трезвости также не удалось — мужчина якобы имитировал выдохи в техническое средство измерения, поясняя, что страдает бронхиальной астмой и не может сделать полноценный выдох.

Медики указали в заключении, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На этом основании мировой суд лишил автомобилиста прав на один год и семь месяцев, а также оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Россиянин с этим решением не согласился. Дело дошло до Верховного суда, который пояснил, что «отказ от выполнения законных требований уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования может выражаться любым способом: как в форме действия, так и в форме бездействия». Кроме того, суд указал, что наличие астмы само по себе не является препятствием для прохождения процедуры.

Ранее в Пензе мужчину, у которого начался инсульт, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на один год и восемь месяцев. Его признали виновным в невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

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