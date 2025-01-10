Россиянина осудят за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере

В Иркутске осудят мужчину за получение коммерческого подкупа в крупном размере

В Иркутске мужчину осудят за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Ему предъявлено обвинение по части 7 статьи 204 («Коммерческий подкуп в крупном размере») и части 8 статьи 208 («Коммерческий подкуп в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, 44-летний местный житель был руководителем правозащитной организации и вымогал деньги у предпринимателя и застройщика областного центра. Он угрожал потерпевшим исковыми заявлениями о якобы допущенных нарушениях при строительстве многоквартирных домов. За это получил от них более двух миллионов рублей.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело направлено в суд.

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