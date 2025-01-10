Россиянка справила нужду у собора в центре Петербурга, сняла это на видео и поплатилась

В Санкт-Петербурге девушка справила нужду возле Казанского собора

В Санкт-Петербурге 25-летняя россиянка справила нужду возле собора Казанской иконы Божией Матери в центре города, сняла это на видео и поплатилась. Ролик опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

На кадрах видно, как девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мочится напротив одного из крупнейших храмов Петербурга. «Питер! Питер, ребята! — радостно говорит она. — Я просто ссу вот так, напротив...». Однако назвать памятник архитектуры нарушительница не смогла, продолжив снимать себя на видео и комментировать происходящее.

По информации издания, запись девушка опубликовала в мессенджере, где имеет канал на 30 подписчиков. После распространения видео по соцсетям она сделала еще один ролик, в котором обвинила раскритиковавших ее пользователей во лжи, сопровождая речь обилием мата.

Как сообщило МВД Санкт-Петербурга, в результате нарушительницу задержали. Ею оказалась уроженка Мурманска, снимающая квартиру на проспекте Художников. Россиянку привлекли к административный ответственности по статье о мелком хулиганстве. Однако все материалы по инциденту полиция передала в следственные органы для дальнейшей проверки.

Сама девушка заявила, что справляла нужду в лесу, а видео с Казанским собором смонтировали ее недоброжелатели, пишет «Фонтанка».

Ранее во Владивостоке мужчина помочился на памятник разведчику Рихарду Зорге. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, запись с которых оказалась у правоохранителей.