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09:06, 10 января 2025Путешествия

Российская стюардесса раскрыла пассажирам секреты перелетов

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @maya_pchellini

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла пассажирам секреты перелетов. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, если самолет делает круги в воздухе и не садится, ничего страшного в этом нет — такое происходит из-за очереди на посадку. Также бортпроводница отметила, что заходить в кабину пилотов пассажирам строго запрещено. Такое правило ввели после событий 11 сентября 2001 года, когда террористы захватили четыре самолета в США.

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Кроме того, стюардесса объяснила, что еще ни один самолет не упал из-за турбулентности, а вот летальные исходы из-за этого были. Она рекомендовала всегда пристегиваться. Россиянка добавила, что на борту нужно соблюдать законы той страны, которой принадлежит авиакомпания.

Ранее эта же стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.

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