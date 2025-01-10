Российский военный сообщил об огневом контроле над основными путями ВСУ к Часову Яру

ТАСС: ВС РФ установили контроль над основными путями ВСУ к Часову Яру

Российские военные установили огневой контроль над основными путями снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Часову Яру. Об этом сообщил начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, цитирует ТАСС.

Кроме того, ВС России контролируют логистические пути противника, добавил он.

Ранее Чукча проинформировал, что военнослужащие России вытеснили украинских бойцов из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре. Российские военные наступают в промзоне на юго-восточной стороне предприятия, уточнил он.

В начале января один из жителей города рассказал о присутствии немецких артиллеристов. По его словам, он слышал речь на немецком. Помимо этого, мужчина заявил, что ВСУ размещали западные орудия около жилых домов.