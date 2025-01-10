Раскрыты подробности сделки по Украине

Отмена новых санкций США против России может стать частью сделки по Украине

Отмена США нового крупного пакета американских санкций в отношении российского энергетического комплекса потенциально способна стать частью сделки по Украине между Москвой и следующей администрацией США во главе с республиканцем Дональдом Трампом. Такое мнение выразил источник ТАСС.

По словам источника, такое решение администрации нынешнего президента США Джо Байдена стало значимым в том смысле, что он предоставляет заступающей на вахту администрации избранного американского лидера Дональда Трампа благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине.

Власти США объявили о резком ужесточении антироссийских санкций в пятницу, 10 января. Под блокирующие ограничения, в частности, попали два нефтяных гиганта — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Аналогичные меры ввела Великобритания.

Санкции ввели в отношении нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти» (Московский, Омский) и ее зарубежных структур в Таджикистане и Сербии, а также против крупных страховых компаний — «Ингосстраха» и «Альфастрахования». В общей сложности под санкции попали около 100 судов, участвующих в перевозке российского сырья и порядка 30 нефтесервисных компаний. Опрошенные агентством Reuters спрогнозировали, что новые западные санкции значительно осложнят морскую доставку российского сырья главным покупателям, включая Индию и Китай, а также приведут к снижению цен на нефть РФ ниже 60 долларов за баррель.