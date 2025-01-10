Следователи задержали владелицу и директора пекарни в РФ из-за массового отравления

СК задержал владелицу и директора пермской пекарни, где отравились люди

Следователи задержали владелицу и исполнительного директора пермской пекарни, где отравились десятки людей. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону, пишет РИА Новости.

«Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору)», — отметили в ведомстве.

Следователи попросили суд избрать в отношении предпринимателя и исполнительного директора меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Перми произошло массовое отравление продукцией из пекарни — к медикам обратились около 80 человек.