Спор с мужем о политике стоил жизни жительнице Херсонской области

В Херсонской области мужчина поспорил с женой о политике и убил ее

В Херсонской области задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над женой. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ссора произошла восьмого января. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения супруги устроили политический диспут, однако с доводами и аргументами у пары не задалось, дело перешло в ссору и обмен оскорблениями. В какой-то момент мужчина начал бить 50-летнюю жену. В результате женщина получила несовместимые с жизнью ранения.

На какую именно тему поспорили супруги и каких взглядов придерживались не уточняется. Детали случившегося будут установлены в ходе следствия. Силовики намерены просить суд отправить обвиняемого на время расследования дела в СИЗО.

10 января сообщалось, что в Норильске осудят мужчину за расправу над сожительницей и покушение на ее сына.