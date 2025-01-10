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17:54, 10 января 2025Силовые структуры

Спор с мужем о политике стоил жизни жительнице Херсонской области

В Херсонской области мужчина поспорил с женой о политике и убил ее
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Следком Херсонской области»

В Херсонской области задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над женой. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ссора произошла восьмого января. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения супруги устроили политический диспут, однако с доводами и аргументами у пары не задалось, дело перешло в ссору и обмен оскорблениями. В какой-то момент мужчина начал бить 50-летнюю жену. В результате женщина получила несовместимые с жизнью ранения.

На какую именно тему поспорили супруги и каких взглядов придерживались не уточняется. Детали случившегося будут установлены в ходе следствия. Силовики намерены просить суд отправить обвиняемого на время расследования дела в СИЗО.

10 января сообщалось, что в Норильске осудят мужчину за расправу над сожительницей и покушение на ее сына.

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