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16:46, 10 января 2025Культура

Стал известен исполнитель роли Иисуса в сиквеле «Страстей Христовых»

Съемки новых «Страстей Христовых» начнутся в 2026, Иисуса сыграет Джеймс Кэвизел
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Страсти Христовы»

Мэл Гибсон начнет съемки продолжения культовой картины «Страсти Христовы» в 2026 году. Об этом пишет портал World of Reel.

Сообщается, что роль Спасителя вновь исполнит актер Джеймс Кэвизел. Сюжет фильма раскрывает события трех дней и трех ночей между распятием Иисуса и Его воскресением.

Точная дата начала съемочного процесса пока неизвестна, но зато постановщик фильма Мэл Гибсон поделился актуальным и уже утвержденным названием сиквела библейского эпоса — The Resurrection of Christ («Воскресение Христа»). Отмечается также, что разработка проекта ведется уже почти 10 лет.

Ранее стало известно, что оскароносный режиссер Мэл Гибсон поддержал Дональда Трампа на выборах президента США. Тогда он заявил, что у его соперницы Камалы Харрис «IQ как у столба».

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