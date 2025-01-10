Стало известно имя нового возлюбленного Ольги Бузовой

«КП»: Новым возлюбленным Ольги Бузовой оказался юрист из Сочи Роман Литаров

Певица Ольга Бузова провела новогодние праздники с новым молодым человеком. Им оказался юрист из Сочи Роман Литаров. Об этом сообщает издание KP.RU («КП»).

Во время отпуска в Сочи Бузова опубликовала снимок в объятиях мужчины, а также похвасталась подписчикам роскошным букетом от ухажера. Как выяснил источник, им оказался совсем не публичный человек по имени Роман. Хотя сама Ольга скрывала лицо возлюбленного, его личность случайно раскрыли друзья артистки: во время встречи в ресторане «Альпинист» на совместных фото с Бузовой обнаружили молодого человека, который был в той же одежде, что и на снимках певицы.

Сообщается, что Роман Литаров родился и живет в Сочи. Учился на юридическом факультете в Калининграде. В 2014 году окончил Балтийский университет имени Канта. Также есть информация, что мужчина работал судебным приставом, а также занимался должность в администрации Краснодара. После появления информаций о романе с Ольгой Бузовой он удалил все свои страницы в социальных сетях.

Сама Ольга, как и ее официальные представители, отношения певицы с Романом пока не комментировали.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова опровергла сообщения о романтических отношениях с Олегом Майами.