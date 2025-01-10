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08:30, 10 января 2025Бывший СССР

Стало известно о масштабном перемещении техники НАТО в Польше

Подполье: В Польше идет масштабное перемещение техники НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

В Польше происходит масштабное перемещение техники НАТО. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, ссылаясь на слова очевидцев, пишет РИА Новости.

«В последние дни из Польши много поступает сведений об огромном перемещении сил и средств. Перемещение техники идет настолько глобальное, что не замечать его просто не получается», — подчеркнул он.

По словам Лебедева, один из свидетелей прислал ему видео транспортировки техники по объездной дороге Варшавы. Очевидец рассказал, что ему встретилась колонна из четырех грузовиков. Предположительно, они перевозили американские бронетранспортеры MaxxPro. Его коллеги, находившиеся в этом районе, сообщали о десятках подобных мини-колонн.

Другой источник сообщил Сергею Лебедеву рассказал о своем возвращении из Белоруссии в Польшу через Литву. Как отметил очевидец, «по Польше в сторону Калининграда тянутся бесконечные караваны тралов с танками». Координатор пророссийского подполья высказал мнение, что западные страны готовят Польшу к потенциальному конфликту с Россией.

11 декабря Сергей Лебедев также сообщил о том, что НАТО массово перебрасывает в Польшу военную технику из других стран Европы. Он показал кадры из польского порта Свиоуйсьце, где находится большое количество кораблей. По мнению агента из Польши, это военные суда, по дорогам массово перемещаются военные грузовики.

Ранее российский военный рассказал, что в зоне СВО ежедневно уничтожается техника НАТО. По словам бойца, каждый день российские войска поражают по две-три единицы натовской техники.

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