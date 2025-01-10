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12:18, 10 января 2025Мир

«Талибан» потребовал репараций от Запада

Представитель «Талибана» Муджахид: Запад должен выплатить репарации афганцам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ali Khara / Reuters

Страны Запада должны выплатить репарации Афганистану и его мирным жителям, пострадавшим от действий военнослужащих стран НАТО. Об этом заявил представитель правительства, сформированного «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), Забихулла Муджахид, передает телеканал ToloNews.

В частности, он заявил, что многие жители страны «столкнулись с жестокостью и преступлениями во время военной оккупации». По его словам, органы власти Афганистана будут бороться за соблюдение прав всех, кто пострадал от нахождения войск стран Североатлантического альянса.

Кроме того, Муджахид обратил внимание на ситуацию вокруг действий британских военных в Афганистане. Он подчеркнул, что солдаты «намеренно совершали преступления», что требует дальнейшего расследования.

28 декабря 2024 года силы правящего в Афганистане движения «Талибан» ударили по нескольким объектам в Пакистане в ответ на атаку 25 декабря. Согласно заявлению афганского ведомства, удары нанесены не по Пакистану, а «за пределами гипотетической линии», как власти Афганистана обозначают границу с Пакистаном, которую они не признают и давно оспаривают.

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