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19:47, 10 января 2025Интернет и СМИ

Участница экстремального шоу на ТНТ высказалась о сложности испытаний на проекте

Участница «Новых звезд в Африке» Нигай: Тараканы на испытаниях кусались небольно
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Карина Нигай

Карина Нигай. Кадр: страница Karina Nigay во «ВКонтакте»

Участница шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ, российская блогерша и стилист Карина Нигай высказалась о сложности испытаний на проекте. Видео доступно на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

«Тараканов на меня сыпали, но ничего травмирующего они принести не могут», — оценила Нигай жалобы блогерши Валерии Чекалиной на сложность участия в испытаниях шоу «Звезды в джунглях». По ее словам, во время испытаний в «Новых звездах в Африке» насекомые действительно пробирались в нижнее белье. «Но они не кусались так, чтобы тебе было больно», — подчеркнула стилист.

Ранее блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пожаловалась на испытание в шоу «Звезды в джунглях», во время которого на нее высыпали крыс, тараканов и скорпионов. По ее словам, несколько тараканов залезли ей в нижнее белье. Чекалина отметила, что насекомые поцарапали ее, из-за чего она почувствовала себя униженной и изнасилованной.

До этого Нигай рассказала, что после «Звезд в Африке» у нее была сильная депрессия, а также начались проблемы с питанием. Блогерша призналась, что не согласилась бы снова участвовать в проекте.

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