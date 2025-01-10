УК обманула жителей российского города на десятки миллионов рублей и попалась

В Тюмени УК обманула собственников на 23 млн рублей, возбуждено уголовное дело

В Тюмени управляющая компания (УК) обманула собственников на десятки миллионов рублей. Против организации возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

После обращения недовольных жильцов сотрудникам прокуратуры удалось установить, что УК сэкономила уплаченные собственниками 23 миллиона рублей, предоставляя некачественные коммунальные ресурсы в ряд многоквартирных домов. При этом перерасчет и возврат денежных средств жильцам компания не сделала.

Прокуратура потребовала от коммунальщиков вернуть деньги собственникам, однако УК проигнорировала требование. Дело было передано в полицию.

Ранее жильцы многоквартирного дома в Воронеже пожаловались на бездействие УК в ответ на просьбу решить проблему затопленного фекалиями подвала. Собственники жалуются на неприятный запах, который проникает в квартиры.