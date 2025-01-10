Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 10 января 2025Мир

Мэр Лос-Анджелеса направила жителей за помощью на несуществующий сайт

NYP: Мэр Лос-Анджелеса направила жителей за помощью на несуществующий сайт URL
Семен Александров (редактор)

Фото: Greg Nash / Reuters

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс направила жителей Калифорнии, пострадавших от масштабных пожаров, за помощью на несуществующий сайт «URL». Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

«Если вам нужна помощь, вы можете получить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Все это можно найти на сайте URL», — сказала она. Басс также подчеркнула, что этот пожар — крупнейший в истории Лос-Анджелеса.

Издание отмечает, что пользователи соцсети X раскритиковали Басс, назвав самым некомпетентным политиком страны, и призвали уйти в отставку.

Ранее американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, оценила ущерб от вспыхнувших пожаров в Лос-Анджелесе в 135-150 миллиардов долларов. Ее представитель Билл Уэйделл указал на то, что, по прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Калифорнии ожидается сильный ветер и, как следствие, повышенный риск пожаров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об условиях встречи Трампа и Путина

      Минобороны раскрыло число взятых под контроль населенных пунктов за неделю

      Россиянка показала способ летать в эконом-классе как в бизнесе и вызвала споры в сети

      Отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом

      Минобороны отчиталось о почти сотне сдавшихся в плен солдат ВСУ

      Россия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

      Росгвардия обезвредила и задержала напавшего на соседей с топором россиянина

      На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

      На Украине попросили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных

      Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше