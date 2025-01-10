NYP: Мэр Лос-Анджелеса направила жителей за помощью на несуществующий сайт URL

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс направила жителей Калифорнии, пострадавших от масштабных пожаров, за помощью на несуществующий сайт «URL». Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

«Если вам нужна помощь, вы можете получить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Все это можно найти на сайте URL», — сказала она. Басс также подчеркнула, что этот пожар — крупнейший в истории Лос-Анджелеса.

Издание отмечает, что пользователи соцсети X раскритиковали Басс, назвав самым некомпетентным политиком страны, и призвали уйти в отставку.

Ранее американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, оценила ущерб от вспыхнувших пожаров в Лос-Анджелесе в 135-150 миллиардов долларов. Ее представитель Билл Уэйделл указал на то, что, по прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Калифорнии ожидается сильный ветер и, как следствие, повышенный риск пожаров.