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14:36, 10 января 2025Экономика

В 2024 году Германию накрыло волной банкротств

Bloomberg: Число корпоративных банкротств в ФРГ выросло почти на 36 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

В 2024 году в Германии подали на 16,8 процента больше заявлений о банкротстве, нежели в 2023 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства ФРГ.

Количество корпоративных банкротств в октябре выросло на 35,9 процента, если сравнивать с десятым месяцем 2023 года. Окружные суды оценили требования кредиторов по заявленным корпоративным банкротствам примерно в 3,8 миллиарда евро. Число потребительских банкротств выросло на 10,8 процента.

Больше всего банкротств произошло в транспортном и складском секторе. Следом идут строительная отрасль и индустрия гостеприимства.

Как заявили в Ассоциации немецких торгово-промышленных палат, данная статистика выглядит как очень четкий предупреждающий сигнал. А перспективы на 2025 год не оставляют надежд для оптимизма. В свою очередь, главный аналитик лоббистской группы DIHK Фолькер Трайер отметил, что почти девять из десяти компаний ожидают стагнации или ухудшения условий ведения бизнеса в ближайшие месяцы.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек пожаловался на то, что в Германии с 2018 года не наблюдается реального экономического роста. По его словам, имеет место глубокий структурный кризис.

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