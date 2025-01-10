В Европе заявили об истощении Данией своих запасов вооружений из-за помощи Киеву

Politico: Дания истощила свои запасы вооружений, помогая Киеву

Дания из-за помощи Украине серьезно истощила свои запасы вооружений. Об этом заявило европейское подразделение издания Politico в материале, посвященном возможному вторжению США в Гренландию при избранном президенте Дональде Трампе.

Отмечается, что вооруженные силы Дании не обучены должным образом и не имеют необходимого оснащения, чтобы противостоять потенциальному вторжению США. Если Трамп решит присоединить Гренландию силой, то это будет самая короткая война в мире, счел старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад.

Кроме того, в Politico указали, что после начала конфликта на Украине Копенгаген серьезно отнесся к необходимости усиления обороны. «Однако Дания также значительно истощила свои собственные запасы вооружений, передав артиллерийские системы и танки Киеву», — говорится в материале. Там также утверждается, что Копенгаген пожертвовал Украине большую часть своей тяжелой наземной военной техники.

Вместе с тем в издании заявили, что переданное Украине оборудование не принесло бы значительной пользы для обороны Гренландии от вероятного американского вторжения. Опрошенный журналистами старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Соби Кристенсен заверил, что вести наземные операции в Гренландии не имеет смысла.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что заявления Трампа о Гренландии являются посланием некоторым другим крупным мировым игрокам. Перед этим, 5 января, политик встретилась с избранным американским лидером во Флориде.