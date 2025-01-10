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11:29, 10 января 2025Россия

В Госдуме отреагировали на притязания Литвы на Калининградскую область

Депутат ГД Чепа счел слова президента Литвы Науседы о Калининграде провокацией
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о притязаниях страны на Калининград и Калининградскую область являются провокацией. Так на заявления литовского политика отреагировал депутат Госдумы Алексей Чепа, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Науседа высказался о коренных жителях региона, названного им Малой Литвой. Он заявил о необходимости сохранить в Калининградской области последние следы литовской культуры. «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — подытожил президент Литвы.

По словам депутата Чепы, Россия будет следить за словами и действиями литовской стороны и в случае необходимости будет предпринимать решительные действия. При этом, парламентарий подчеркнул, что не сомневается, что за заявлениями Науседы стоит что-то серьезное.

«Мы внимательно будем следить за дальнейшим развитием событий, как эта провокация, смотреть (...) Мы сразу предупреждаем, что к дальнейшим любым действиям мы будем относиться... самым серьезным образом», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что по Польше в сторону Калининграда двигаются «бесконечные караваны тралов с танками».

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