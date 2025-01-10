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19:40, 10 января 2025Бывший СССР

В Киеве разыскивают группу включавших песню «Я — русский» юношей

В Киеве разыскивают группу юношей, включавших песню «Я — русский»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleh Dubyna / Shutterstock / Fotodom

Киевская полиция разыскивает компанию юношей, которая, как утверждается, включала песню российского исполнителя Shaman «Я — русский» и перекрывала движение в центре города. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Пишут, что они включали песню "Я — русский", проезжая мимо мемориала погибшим военным», — отмечает издание. Отмечается, что молодые люди курили на проезжей части, перекрыв движение в центре города, и разъезжали на высокой скорости по Киеву, подрезая другие автомобили.

Как пишет издание, полиция сообщила, что уже разыскивает перекрывших движение в центре Киева молодых людей, чтобы привлечь их к ответственности.

В декабре 2023 года Министерство культуры Украины внесло российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

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