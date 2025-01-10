В Кремле заявили о желании США продолжать конфликт на Украине

Песков: США при нынешнем руководстве намерены продолжать конфликт на Украине

США при нынешнем руководстве в лице администрации президента Джо Байдена намерены продолжать конфликт на Украине, что поддерживают страны Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«США при нынешнем руководстве намерены и дальше делать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере этой генеральной линии», — рассказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что уходящая администрация стремится оставить «тяжелое наследие» будущему главе Белого дома Дональду Трампу, в том числе по украинскому направлению. В частности, он допустил, что Байден может ввести очередные санкции против России.

Ранее Песков заявил, что подготовка встречи российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа начнется после инаугурации избранного президента США. Он также напомнил, что президент-республиканец в отличие от своего предшественника стремится решать все вопросы путем диалога, а не оказания дальнейшей военной помощи Киеву.