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12:47, 10 января 2025Мир

В Кремле заявили о желании США продолжать конфликт на Украине

Песков: США при нынешнем руководстве намерены продолжать конфликт на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США при нынешнем руководстве в лице администрации президента Джо Байдена намерены продолжать конфликт на Украине, что поддерживают страны Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«США при нынешнем руководстве намерены и дальше делать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере этой генеральной линии», — рассказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что уходящая администрация стремится оставить «тяжелое наследие» будущему главе Белого дома Дональду Трампу, в том числе по украинскому направлению. В частности, он допустил, что Байден может ввести очередные санкции против России.

Ранее Песков заявил, что подготовка встречи российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа начнется после инаугурации избранного президента США. Он также напомнил, что президент-республиканец в отличие от своего предшественника стремится решать все вопросы путем диалога, а не оказания дальнейшей военной помощи Киеву.

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