В Курской области дали характеристику пытавшемуся напасть на школу подростку

Омбудсмен Листопадова: Пытавшийся напасть на школу подросток хорошо учился

Пытавшийся напасть на школу в Курске подросток хорошо учился. Такую характеристику молодому человеку дала детский омбудсмен Курской области Наталья Листопадова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам общественницы, подросток очень грамотный. В беседе с агентством она ответила отрицательно на вопрос журналиста о том, были ли у него проблемы с учебой и поведением и попадал ли он в поле наблюдения компетентных органов.

«Нет. Он хорошо учится», — заявила она.

Как сообщалось ранее, в Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу № 54, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига. Охранник не смог предотвратить нападение, и когда подросток разбил стекло в помещении, не задержал его. Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что, по предварительной информации, подросток совершил нападение из-за сложных отношений с одной из учениц школы.