Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 10 января 2025Россия

В Курской области дали характеристику пытавшемуся напасть на школу подростку

Омбудсмен Листопадова: Пытавшийся напасть на школу подросток хорошо учился
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Наталья Листопадова

Наталья Листопадова. Фото: deti.gov.ru

Пытавшийся напасть на школу в Курске подросток хорошо учился. Такую характеристику молодому человеку дала детский омбудсмен Курской области Наталья Листопадова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам общественницы, подросток очень грамотный. В беседе с агентством она ответила отрицательно на вопрос журналиста о том, были ли у него проблемы с учебой и поведением и попадал ли он в поле наблюдения компетентных органов.

«Нет. Он хорошо учится», — заявила она.

Как сообщалось ранее, в Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу № 54, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига. Охранник не смог предотвратить нападение, и когда подросток разбил стекло в помещении, не задержал его. Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что, по предварительной информации, подросток совершил нападение из-за сложных отношений с одной из учениц школы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в Курской области

      На Западе предрекли распад НАТО из-за одной страны

      Жена пилота назвала два худших наряда для аэропорта

      В США заявили о возможности России дойти до Одессы

      Новый выброс мазута обнаружили у берегов Кубани

      Российская блогерша посоветовала девушкам брать одну вещь с собой на Бали

      Трамп допустил взаимную симпатию с Обамой

      Российский вратарь получил в австрийском клубе прозвище Путин

      Ценам на автомобили в России предсказали рост в полтора раза

      Крупнейший в России производитель фанеры купил три завода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше