В окружении Зеленского раскрыли его планы на второй президентский срок

В окружении Зеленского сообщили о его намерениях на второй президентский срок

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен баллотироваться на пост президента второй раз. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на окружение политика.

«Но в окружении Зеленского говорят (...), что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52 процента у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах», — говорится в публикации.

Также стало известно единственное условие для выдвижения Зеленского кандидатом в президенты Украины. Им является неучастие в выборах бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Ранее сообщалось, что Офис президента (ОП) Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в президентских выборах. Отмечалось, что политическая нейтрализация экс-главкома ВСУ является одной из важных задач ОП.