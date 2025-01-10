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19:53, 10 января 2025Бывший СССР

В окружении Зеленского раскрыли его планы на второй президентский срок

В окружении Зеленского сообщили о его намерениях на второй президентский срок
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен баллотироваться на пост президента второй раз. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на окружение политика.

«Но в окружении Зеленского говорят (...), что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52 процента у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах», — говорится в публикации.

Также стало известно единственное условие для выдвижения Зеленского кандидатом в президенты Украины. Им является неучастие в выборах бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Ранее сообщалось, что Офис президента (ОП) Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в президентских выборах. Отмечалось, что политическая нейтрализация экс-главкома ВСУ является одной из важных задач ОП.

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