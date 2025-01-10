В ООН спрогнозировали резкое снижение темпов роста российской экономики

В ООН спрогнозировали рост российской экономики на 1,5 % в 2025 и 2026 годах

Аналитики Организации Объединенных Наций (ООН) спрогнозировали резкое замедление темпов роста российской экономики в среднесрочной перспективе. Об этом сообщается в докладе экспертов «Мировое экономическое положение и перспективы 2025» (WESP 2025).

Ранее глава отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи заявил, что по итогам 2023 года ВВП России вырос на 2,7 процента. В 2024-м национальный валовый продукт, по оценке экспертов ООН, увеличился на 3,8 процента.

В ООН связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин увеличения российского ВВП аналитики отнесли рост государственных расходов и инвестиций, а также стабильность экспортных доходов. Немаловажную роль, по мнению экспертов, также сыграла активность оборонно-промышленного сектора. Однако в ближайшие несколько лет, как полагают в ООН, ресурсов для поддержания высоких темпов экономического роста у российских властей станет меньше, что в конечном счете приведет к заметному замедлению динамики ВВП РФ.

Что касается среднесрочных перспектив мировой экономики, то ее темпы роста в 2025 году составят 2,8 процента, а в 2026-м — 2,9 процента. Несмотря на это, утверждают в ООН, динамика глобального ВВП в ближайшие несколько лет продолжит заметно отставать от среднего допандемийного прироста в 3,2 процента. Это будет обусловлено в том числе слабыми темпами роста инвестиций, медленным повышением производительности и высокой долговой нагрузкой, заключили в организации.