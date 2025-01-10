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05:09, 10 января 2025Бывший СССР

В подполье заявили о прикрывающихся медиками бойцах ВСУ

РИА Новости: ВСУ прикрываются медиками в больнице в Запорожской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрываются медиками на позициях, расположенных в районной больнице поселка Новониколаевка Запорожской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

Отмечается, что украинские военные не лечатся в указанной больнице. Также они знают, что Российская армия не будет наносить удары по гражданским, чем и пользуются, подчеркнули в подполье.

Ранее в пророссийском подполье заявили, что спецслужбы Украины готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов.

Позднее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что Украина готовит провокации против России, рассматривая несколько вариантов.

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