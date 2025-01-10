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15:15, 10 января 2025Спорт

В РФС высказались о сроках возвращения российских команд на международную арену

Колосков: понадобится минимум два года для полного возвращения российских команд
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о сроках возвращения отечественных команд на международную арену. Его слова приводит «РБ Спорт».

«До тех пор пока не закончатся боевые действия, ни о каком возвращении речи быть не может. При этом очень важно, когда именно они закончатся и подписанием какого документа. В одном случае допуск России может произойти легче, в другом — сложнее», — заявил Колосков.

По его мнению, понадобится как минимум два года для полного возвращения российских команд на международные турниры.

Ранее бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков сделал прогноз на возвращение национальной команды. По его мнению, в 2025 году это не произойдет.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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