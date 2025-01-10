В России сравнили вступление в Евросоюз с билетом на «Титаник»

Вице-премьер РФ Оверчук: Вступление в Евросоюз сравнимо с билетом на «Титаник»

Вступление в Европейский союз можно сравнить с покупкой билета на «Титаник», и пока нет понимания этого факта, кто-то хочет быстро воспользоваться моментом, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, пишет РИА Новости.

Так политик прокомментировал законопроект Армении «О запуске процесса вступления в Европейский союз». «С учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"», — сказал он.

Ранее Оверчук заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС в стране вырастут цены на продовольствие и электроэнергию, а также сократится экспорт. Он добавил, что постсоветская страна также потеряет 70-80 процентов экспорта.

9 января кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу. Предложение правительства будет передано аппарату Национального собрания Армении.