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04:56, 10 января 2025Россия

В России сравнили вступление в Евросоюз с билетом на «Титаник»

Вице-премьер РФ Оверчук: Вступление в Евросоюз сравнимо с билетом на «Титаник»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вступление в Европейский союз можно сравнить с покупкой билета на «Титаник», и пока нет понимания этого факта, кто-то хочет быстро воспользоваться моментом, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, пишет РИА Новости.

Так политик прокомментировал законопроект Армении «О запуске процесса вступления в Европейский союз». «С учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"», — сказал он.

Ранее Оверчук заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС в стране вырастут цены на продовольствие и электроэнергию, а также сократится экспорт. Он добавил, что постсоветская страна также потеряет 70-80 процентов экспорта.

9 января кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу. Предложение правительства будет передано аппарату Национального собрания Армении.

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