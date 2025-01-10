В российском регионе осудят мошенников за обман около 300 человек

В Новосибирске осудят обманувших около 300 человек мошенников

В Новосибирске осудят мошенников, обманувших около 300 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, с января по декабрь 2022 года местный житель организовал в арендованных помещениях не менее пяти кол-центров, руководство которыми поручил своим знакомым. Операторы обзванивали жителей разных регионов и, представляясь сотрудниками вымышленных банков, предлагали оформить кредит, а также компенсировать расходы, связанные с оформлением займов.

С целью конспирации они меняли банковские и сим-карты, телефоны и адреса. Каждый сотрудник такого центра работал по определенному сценарию, в котором имелась вся схема его действий и ответы при общении с людьми. Пострадавших от их действий около 300 человек, ущерб составил более 16 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в обмане пенсионеров из разных регионов России.