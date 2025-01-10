Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:11, 10 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят мошенников за обман около 300 человек

В Новосибирске осудят обманувших около 300 человек мошенников
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске осудят мошенников, обманувших около 300 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, с января по декабрь 2022 года местный житель организовал в арендованных помещениях не менее пяти кол-центров, руководство которыми поручил своим знакомым. Операторы обзванивали жителей разных регионов и, представляясь сотрудниками вымышленных банков, предлагали оформить кредит, а также компенсировать расходы, связанные с оформлением займов.

С целью конспирации они меняли банковские и сим-карты, телефоны и адреса. Каждый сотрудник такого центра работал по определенному сценарию, в котором имелась вся схема его действий и ответы при общении с людьми. Пострадавших от их действий около 300 человек, ущерб составил более 16 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в обмане пенсионеров из разных регионов России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в Курской области

      Начато расследование после мощного пожара на предприятии в российском регионе

      На Западе предрекли распад НАТО из-за одной страны

      Жена пилота назвала два худших наряда для аэропорта

      В США заявили о возможности России дойти до Одессы

      Новый выброс мазута обнаружили у берегов Кубани

      Российская блогерша посоветовала девушкам брать одну вещь с собой на Бали

      Трамп допустил взаимную симпатию с Обамой

      Российский вратарь получил в австрийском клубе прозвище Путин

      Ценам на автомобили в России предсказали рост в полтора раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше