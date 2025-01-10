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11:33, 10 января 2025Мир

В США арестовали одного из виновников пожаров в Лос-Анджелесе

Newsnation: Полиция Лос-Анджелеса арестовала виновника пожара в Кеннете
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Полиция Лос-Анджелеса арестовала одного из подозреваемых в поджоге, ставшего причиной пожара «Кеннет». Об этом сообщает телеканал Newsnation.

«Полицейское управление Лос-Анджелеса подтвердило NewsNation, что пожар в Кеннете теперь расследуется как дело о поджоге, и один человек находится под стражей», — говорится в публикации.

Задержанный, предположительно, является виновником крупнейшего лесного пожара в истории Лос-Анджелеса, отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе увеличился до суммы в 135-150 миллиардов долларов.

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