В США напомнили о коррумпированности Байдена

Республиканец Комер: все в Вашингтоне знают о коррумпированности Байдена

Ветеран американской журналистики Боб Вудворд якобы заявил, что все в Вашингтоне знают о коррумпированности семьи действующего президента США Джо Байдена. С таким утверждением выступил конгрессмен-республиканец Джеймс Комер, передает РИА Новости.

«Все в округе Колумбия знали, что Джо позволил своей семье продавать доступ к нему, но, насколько ему было известно, это не было незаконным», — отметил Комер.

В июне Комер вместе с главами двух других конгрессных комитетов подал запрос в министерство юстиции о необходимости предъявить обвинения Хантеру Байдену, сыну президента США, и Джеймсу Байдену, брату главы государства, в том, что они давали ложные показания законодателям в ходе расследования о предполагаемой коррупции и торговле влиянием с участием Джо Байдена.

Позднее Байден подписал указ о помиловании Хантера, пояснив, что считает судебное преследование несправедливым, хотя ранее утверждал, что не собирается его помиловать. Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях правил хранения оружия. Избранный президент США Дональд Трамп осудил решение о помиловании, назвав его нарушением норм правосудия.