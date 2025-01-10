Офицер ВСУ Маляревич: украинцы меньше поддерживают армию из-за победы Трампа

Украинцы стали меньше поддерживать Вооруженные силы республики (ВСУ) из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил заместитель командира батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич, передает РИА Новости.

По словам украинского военнослужащего, население страны верит, что после вступления Трампа в должность президента «война кончится за один день». В результате подобный настрой приводит к еще большему количеству неудач украинской армии, признался Маляревич.

«Даже те, кто хотел защищать страну, поставили этот вопрос на паузу. Так же и наше общество — отпраздновали и думают, что война закончится и можно уже не поддерживать силы обороны», — отметил офицер ВСУ.

Ранее Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за полгода. Он также выразил мнение, что при нем на посту президента данный конфликт бы не начался.