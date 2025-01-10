Продюсер известного кулинарного шоу на Первом канале объяснил его закрытие

Ведущий Ширвиндт: «Охотников за рецептами» убрали из эфира из-за болезни Полищук

Российский актер и телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, почему закрылось известное кулинарное шоу «Охотники за рецептами» на Первом канале. Подробности он раскрыл в интервью журналистке Ирине Петровской, запись их разговора доступна на YouTube.

Ширвиндт, выступивший продюсером «Охотников за рецептами», напомнил, что проект вел художник Сергей Цигаль и его супруга, актриса Любовь Полищук. Он уточнил, что в это время актрисе уже диагностировали саркому позвоночника — группу злокачественных опухолей в соединительных тканях. По словам Ширвиндта, Полищук лечилась в Израиле, а он вместе с Цигалем приезжали к ней в больницу, чтобы работать над программой. «Утром мы ее забирали из больницы, весь день колбасились, ездили снимать. Она плакала вечером от боли. Но она была счастлива», — вспомнил актер.

Продюсер заявил, что всего было снято 40 выпусков программы. Однако на Первом канале вышло только 15 из них. По его словам, после того, как появилась информация о болезни Полищук, канал убрал «Охотников за рецептами». Ширвиндт отметил, что телеканал снял передачу с эфира, чтобы у зрителей не было плохих ассоциаций с проектом из-за недуга актрисы.

Ранее Ширвиндт рассказал о новой работе телеведущего Ивана Урганта. По его словам, шоумен живет в России и работает продюсером.