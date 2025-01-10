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12:21, 10 января 2025Мир

Возможное вторжение Трампа в Гренландию назвали «самой короткой войной в истории»

Politico: Вторжение США в Гренландию станет самой короткой войной в истории
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Возможное вторжение США в Гренландию при избранном президенте Дональде Трампе станет «самой короткой войной в истории». Об этом заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад, пишет Politico.

«Это будет самая короткая война в мире. В Гренландии нет оборонительных возможностей. Американцы доминировали», — отметил эксперт.

Прам Гад добавил, что озадачен намерениями Трампа. «Это бравада? Это дипломатия угроз между союзниками? Мы на самом деле не знаем, но так будет продолжаться следующие четыре года», — сказал он.

В соответствии с договором 1951 года США взяли на себя обязательство защищать Гренландию от любого нападения, «учитывая неспособность Вооруженных сил Дании дать отпор потенциальному агрессору без посторонней помощи».

«Дания прекрасно понимает, что не может защитить Гренландию от кого бы то ни было в одиночку. Если Трамп действительно попытается захватить территорию силой, вопрос в том, с кем американцы будут воевать? Со своими собственными военными? Они уже там», — отметил Кристиан Соби Кристенсен, старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видео с якобы просьбами жителей Гренландии о присоединении в состав страны.

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