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14:05, 10 января 2025Бывший СССР

Захарова назвала Зеленского кровожадным чудищем

Захарова: Зеленский оказался кровожадным чудищем, уничтожившим граждан Украины
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался кровожадным чудищем, уничтожившим граждан Украины и желающим того же иностранным военным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Он просто уничтожил своих граждан. Видимо, теперь настал черед уничтожать тех, кого они считают своими союзниками. Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией, а оказался кровожадным чудищем», — объяснила дипломат.

Ранее Зеленский высказался за размещение контингента иностранных военных на Украине до завершения конфликта. Он напомнил, что такую идею в 2024 году выдвигала Франция.

Вместе с тем Зеленский пожаловался на невыполнение обещаний Западом, которые Киев получил на саммите НАТО. По его словам, в настоящее время Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны.

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