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12:22, 10 января 2025Культура

Звезда «Гарри Поттера» потребовал расследовать смерть жены

Звезда «Гарри Поттера» Уорвик Дэвис обвинил медиков в смерти своей жены
Андрей Шеньшаков

Фото: Simon Dawson / Reuters

Актер Уорвик Дэвис, известный по роли профессора Флитвика в фильмах о Гарри Поттере, заявил, что в смерти его супруги Саманты виновны врачи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, актер подал в суд на больницу, где его жена проходила курс лечения. По его мнению, женщина стала жертвой медицинской халатности. Сообщается, что расследование начнется в ближайшие дни. Следствию предстоит выяснить, соответствовало ли лечение Саманты специфике и степени ее заболевания.

Известно, что в 2019 году у актрисы возник сепсис, ее положили в интенсивную терапию. Далее последовали операции на позвоночнике, которые были проведены в больнице Университетского колледжа Лондона. Именно это медицинское учреждение, по мнению Дэвиса, привело к летальному исходу.

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер из «Властелина колец».

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