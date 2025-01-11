Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:52, 11 января 2025Мир

Байден задумался о помиловании критиковавших Трампа людей

Байден обсуждает возможность помилования критиковавших Трампа людей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден рассказал, что в настоящее время он раздумывает о помиловании в предварительном порядке ряда людей, ранее выступавших с критикой в отношении избранного американского лидера Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

По словам Байдена, соответствующее решение зависит от «некоторых формулировок и ожиданий» того, как планирует поступить будущий хозяин Белого дома. Он подчеркнул, что люди, не согласные с политическим курсом Трампа, не должны понести наказание за свои взгляды.

При этом действующий глава государства отверг возможность помилования себя самого, уточнив, что он не сделал ничего плохого.

Ранее двое из 37 заключенных, которым действующий президент США Джозеф Байден заменил высшую меру наказания пожизненным заключением, отказались подписывать соответствующие документы. 30 декабря они подали экстренные ходатайства в федеральный суд южного округа штата, требуя вынесения судебного запрета на замену их приговоров пожизненным заключением без права досрочного освобождения. Свою позицию они обосновали тем, что в настоящее время они пытаются обжаловать вынесенные им наказания и настаивают на своей невиновности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Джуд Лоу сыграет Владимира Путина. Что об этом известно?

      В Белгородской области опровергли слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили

      Российские военные нанесли удар по украинскому автосборочному заводу

      Россиянам дали совет для защиты зрения

      Дроны врезались в два дома в Тамбовской области

      Ночью в Воронежской области сбили более 15 беспилотников

      На телеканал «ТВ Центр» составили протокол о пропаганде ЛГБТ

      Российские военные нанесли удар по аэродрому в Николаевской области

      Дрон влетел в жилой дом в Тамбовской области

      Стало известно об умирающих каждый день британцах из-за ожидания помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше