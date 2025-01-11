Байден задумался о помиловании критиковавших Трампа людей

Байден обсуждает возможность помилования критиковавших Трампа людей

Президент США Джо Байден рассказал, что в настоящее время он раздумывает о помиловании в предварительном порядке ряда людей, ранее выступавших с критикой в отношении избранного американского лидера Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

По словам Байдена, соответствующее решение зависит от «некоторых формулировок и ожиданий» того, как планирует поступить будущий хозяин Белого дома. Он подчеркнул, что люди, не согласные с политическим курсом Трампа, не должны понести наказание за свои взгляды.

При этом действующий глава государства отверг возможность помилования себя самого, уточнив, что он не сделал ничего плохого.

Ранее двое из 37 заключенных, которым действующий президент США Джозеф Байден заменил высшую меру наказания пожизненным заключением, отказались подписывать соответствующие документы. 30 декабря они подали экстренные ходатайства в федеральный суд южного округа штата, требуя вынесения судебного запрета на замену их приговоров пожизненным заключением без права досрочного освобождения. Свою позицию они обосновали тем, что в настоящее время они пытаются обжаловать вынесенные им наказания и настаивают на своей невиновности.